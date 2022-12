Miasto w asteroidzie. Naukowcy mają niecodzienny pomysł

Eksperci przedstawili swój pomysł na łamach prestiżowego czasopisma naukowego "Frontiers in Astronomy and Space Sciences". Z artykułu wynika, że bazuje on na koncepcji cylindra O'Neilla, czyli projektu obracającej się kosmicznej kolonii, który w latach 70. przedstawił fizyk Gerard O'Neill. Serwis Universe Magazine wyjaśnia, że to właśnie obrót wytwarza sztuczną grawitację na wewnętrznej krawędzi szerokiego pierścienia, która stwarza warunki do życia.