Weteran armii amerykańskiej ulubieńcem Ukraińców. Jest niezastąpiony

M2 Bradley to gąsienicowy bojowy wóz piechoty opracowany przez amerykańską firmę FMC Corporation. Jego produkcję rozpoczęto w 1980 r. Od kilkunastu miesięcy tego typu pojazdy trafiają na front w ramach wsparcia ze Stanów Zjednoczonych. Do tej pory do Ukrainy wysłano już ponad 300 egzemplarzy M2 Bradley.