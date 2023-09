Wątpliwości w kwestii Abramsów. Ekspert ostrzega przed ryzykiem

O ile jednak sam transfer maszyn nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, tego samego nie można powiedzieć o użyteczności wozów na polu bitwy – zauważa Budanow. " Ekspert odradza rozmieszczenie amerykańskich czołgów na linii frontu, twierdząc, że mogą one nie przetrwać długo na polu bitwy "– czytamy na portalu BulgarianMilitary.

Kyryło Budanow tłumaczy, że praktyczność Abramsów może być ograniczona ze względu na powszechne użycie przez stronę rosyjską artylerii i min. "To zmniejsza do minimum potencjał użycia sprzętu opancerzonego praktycznie we wszystkich głównych kierunkach". Użycie nawet nowoczesnych maszyn jest zdaniem Budanowa ryzykowne z uwagi na ciągłe ataki z powietrza i zaminowanie kolejnych obszarów w Ukrainie. Oba te zagrożenia sprawiają, że Abramsy (ale też inne czołgi) mogą stanowić łatwy cel dla przeciwnika.