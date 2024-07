Rosjanie zabezpieczają most Kerczeński. Obawiają się ukraińskich dronów

Most Kerczeński jest kluczowy dla Rosji, ponieważ stanowi bezpośrednie połączenie drogowe i kolejowe z anektowanym Krymem, co umożliwia łatwiejszy transport ludzi i towarów. Jest symbolem politycznej kontroli Rosji nad Krymem oraz demonstracją inżynieryjnych i logistycznych możliwości kraju. Ponadto, most wzmacnia strategiczne znaczenie Krymu w kontekście militarnym i geopolitycznym, ułatwiając przerzut sprzętu wojskowego na półwysep.

Pod koniec maja Karolina Modzelewska, redaktorka Wirtualnej Polski, pisała o barierach, które zaczęły pojawiać się przy moście Kerczeńskim. Wygląda na to, że Rosja stawia jeszcze mocniejsze fortyfikacje.

Rosjanie zabezpieczają most Kerczeński

Na kanale Krym.Rzeczywistość na Telegramie pojawiły się zdjęcia pływającego dźwigu na wodach cieśniny Kerczeńskiej.

Brady Africk, analityk w Departamencie Badań Polityki Zagranicznej i Obronnej w American Enterprise Institute, poinformował, że władze rosyjskie nadal zwiększają liczbę barek w pobliżu mostu Kerczeńskiego.

Według zdjęć satelitarnych, Rosjanie ustawili drugą linię barier w pobliżu mostu Kerczeńskiego. Ponadto wydaje się, że w pobliżu fundamentów mostu trwają prace nad pomostami.

Ukraińskie drony morskie

Ukraińskie drony morskie stały się jednym z najważniejszych narzędzi wojennych wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Ukrainy w walce z rosyjską inwazją. W ostatnich miesiącach ich skuteczność znacznie wzrosła, co doprowadziło do licznych strat po stronie przeciwnika. Do najpopularniejszych jednostek należy Magura V5 i Sea Baby.

Magazyn zawierający ukończone drony nawodne Magura V5. © The Times

Magura V5 to najnowszy model bezzałogowego statku nawodnego, który dołączył do szybko rosnącej floty ukraińskich dronów. Dron po raz pierwszy został pokazany światu na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego (IDEF 2023).

Już podczas pierwszej prezentacji, ukraińscy twórcy podkreślali, że Magura V5 to nie tylko kolejny bezzałogowy statek nawodny. To wielozadaniowy dron, który ma potencjał do wprowadzenia znaczących zmian na polu bitwy. Został zaprojektowany do prowadzenia różnorodnych operacji, takich jak obserwacja, rozpoznanie, a nawet misje bojowe. Jego kluczowe cechy, takie jak duża manewrowość i zdolność do zdalnego uruchomienia, czynią go niezwykle wszechstronnym narzędziem.

Dron Magura V5 z widocznym pociskiem powietrze-powietrze R-73 Wympieł. © X (dawniej Twitter) | OSINTtechnical

Bezzałogowy statek nawodny Magura V5 został stworzony przez ukraińską firmę SpetsTechnoExport, specjalizującą się w zaawansowanych technologiach obronnych. Zgodnie z dostępnymi informacjami, Magura V5 ma 5,5 metra długości i 1,5 metra szerokości. Jest zdolny do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów, podczas gdy jego deklarowana prędkość przelotowa wynosi 22 węzły.

Zasięg operacyjny tego bezzałogowego statku nawodnego jest szacowany na około 833 kilometry, co czyni go idealnym narzędziem do długodystansowych misji. Co więcej, Magura V5 może przenosić ładunek o masie do 320 kilogramów, co zwiększa jego użyteczność i wszechstronność na polu bitwy.

Dron Sea Baby to jedna z najświeższych innowacji w dziedzinie dronów. Jego zdolność do przenoszenia ładunków wybuchowych o masie aż 850 kg stanowi znaczący postęp w porównaniu do starszych modeli, które mogły przenosić głowice o masie zaledwie od 200 do 400 kg.

Dron Sea Baby © SBU, Twitter

Jeśli chodzi o wygląd, Sea Baby przypomina łódź motorową, ale z pewnymi unikalnymi cechami. Jego powierzchnia została pokryta specjalnym malowaniem maskującym, składającym się z dwóch barw. Te barwy zostały starannie dobrane tak, aby tworzyć iluzję, że dron jest mniejszy i trudniejszy do zauważenia przez potencjalnego przeciwnika. Ten kamuflaż jest szczególnie skuteczny w nocy, kiedy to staje się jeszcze trudniejszy do wykrycia.

Co więcej, na dronach Sea Baby zamontowano anteny niezbędne do komunikacji. Sterowanie tym bezzałogowym pojazdem nawodnym odbywa się za pomocą gogli AR, co jest tą samą technologią, która jest wykorzystywana do sterowania dronami FPV. Ta metoda sterowania pozwala na precyzyjne manewrowanie dronem, co jest niezbędne podczas wykonywania misji.

