Walczą nie tylko z Rosją. Ukraińcy polują na przemytników broni

Według SBU wartość odkrytych przedmiotów wynosi 200 mln dolarów (ok. 852,4 mln zł). Broń została skradziona z zapasów Ukraińców i wróciła już do właścicieli. W magazynie przemytników znajdowały się m.in. pociski rakietowe krótkiego oraz średniego i dalekiego zasięgu. Przyjrzyjmy się im bliżej.

R-27 to nazwa radzieckiego pocisku rakietowego klasy powietrze-powietrze, opracowanego w zakładach GosMKB "Wympieł". Produkcja broni rozpoczęła się w 1983 r., a wśród jego obecnych użytkowników znajdują się m.in. Rosja i Ukraina. W zależności od wersji pocisk waży od ok. 250 do 350 kg i porusza się z prędkością Mach 2,5-4 (ok. 3080-4900 km/h).

Kolejne wersje to: R-27P z pasywną głowicą naprowadzającą Awtomatika 9B-1032 i zasięgiem do 72 km, naprowadzany radiolokacyjnie R-27ER z zasięgiem do 130 km, naprowadzany termicznie R-27ET z zasięgiem do 120 km i R-27EP z zasięgiem do 110 km. Wszystkie rakiety tego typu mogą zwalczać cele znajdujące się poza zasięgiem widoczności.