Zawstydzają mocarstwa. To oni dostarczają Ukrainie najwięcej Leopardów 2A4

Jak informuje portal Infodefensa, w Hiszpanii trwają przygotowania do wysyłki kolejnych czołgów Leopard 2A4 do Ukrainy. Transport będzie kierowany przez Polskę, ale uwagę przyciąga tu inny fakt. Okazuje się, że to właśnie Hiszpania, która nie jest uznawana za potęgę pancerną, została krajem przekazującym Ukrainie najwięcej czołgów Leopard 2A4.