Patrioty dla Ukrainy. Jest zapowiedź z Hiszpanii

Patriot to amerykański system obrony powietrznej na mobilnej platformie samochodowej. Patrioty są w stanie zwalczać cele oddalone o ponad 100 km. Patrioty wykorzystują głowice odłamkowe o masie ok. 90 kg. Rakiety są w stanie niszczyć cele na pułapie do 24 km, a czas ich utrzymywania siuę w powietrzu wynosi od 9 sekund do 3,5 minuty. Prędkość maksymalna pocisków to od 3 do 5 machów, czyli między ok. 3,6 tys. a 6,1 tys. km/h.