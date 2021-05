Loty turystyczne coraz bliżej. Virgin Galactic przetestowało samolot VSS Unity

Statek osiągnął prędkość 3 machów (czyli prędkość 3 razy większą od prędkości dźwięku) i maksymalną wysokość 89,2 km. Dyskusyjnym jest to, czy faktycznie udało mu się udać w kosmos, ponieważ powszechnie przyjmuje się, że granicę pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną wyznacza tzw. Linia Karmana, przebiegająca na wysokości 100 km. Jest to umowna granica ustalona przez Międzynarodową Federację Lotniczą. W mniej restrykcyjny sposób do oceny "lotów w kosmos" pochodzą NASA oraz Siły Powietrzne USA. Uznają je za takie te, które odbyły się na pułapie 80 km nad Ziemią.