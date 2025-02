Próbowali uderzyć Oriesznikiem w Ukrainę. Eksplodował w Rosji

Pierwszy atak Oriesznikiem miał miejsce 21 listopada, kiedy pocisk uderzył w Dniepr. David Axe podaje, że w czwartek rano (6 lutego) Rosjanie ponownie wystrzelili Oriesznika, tym razem celując w Kijów. Mieszkańcy miasta usłyszeli syreny alarmowe i schronili się w bezpiecznych miejscach. Jednak pocisk nie dotarł do celu, co potwierdził ukraiński korespondent wojenny Kirył Sazonow.

Eksperci cytowani przez Forbes, w tym Jeffrey Lewis z Middlebury Institute of International Studies, podkreślają, że Oriesznik to broń terroru, mająca bardziej zastraszać niż faktycznie niszczyć. Po pierwszym ataku Putin zorganizował kampanię propagandową, by podkreślić rzekomą potęgę nowej broni. Brak skuteczności Oriesznika podważa jednak jego wartość jako narzędzia zastraszania.