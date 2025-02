Mają 4 tys. samolotów bojowych. Wszystkie stoją na pustyni

Amerykańska Grupa Utrzymania i Regeneracji Lotnictwa (AMARG) wykorzystuje ogromne, liczące 2,6 tys. akrów tereny, które stały się domem dla samolotów wojskowych różnego typu. Od bombowców z czasów zimnej wojny, przez myśliwce, aż po nowoczesne samoloty transportowe – wszystkie z tych maszyn trafiają do tego miejsca. Ale AMARG to nie tylko cmentarzysko. To także centrum recyklingu, konserwacji i renowacji, gdzie samoloty mogą odzyskać swoje pierwotne funkcje lub posłużyć jako źródło części do innych maszyn.