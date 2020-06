Virgin Galactic zaoferuje prywatne loty w kosmos. NASA podaje cenę

Virgin Galactic już w zeszłym roku rozpoczęła własny program szkoleń, jednak dzięki powyższej umowie, firma otrzyma wsparcie NASA. Będzie również odpowiedzialna za przewóz turystów na ISS, a także organizacją niezbędnych do tego zasobów.

NASA będzie dokładnie nadzorować całe przedsięwzięcie, a co za tym idzie - koszty lotów oraz ceny biletów. Cześć z nich została ujawniona jeszcze w zeszłym roku, ale teraz bliżej poznaliśmy szacowany koszt całej podróży. Kosmiczny turysta musi się przygotować na wydatek między 50 a 60 mln dolarów (ok. 200 mln złotych).

Na koszt wyprawy składa się m.in. korzystanie z systemu podtrzymywania życia (ok. 11 250 dolarów dziennie), czy koszt jedzenia, jedzenie, tlenu oraz sprzętu do ćwiczeń (łącznie ok. 22 500 dolarów na dzień). Z kolei koszt wykorzystania transmisji danych wyceniono na 50 dolarów za GB.