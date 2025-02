Nie tylko Mirage 2000. W Ukrainie pojawiły się kolejne F‑16

Jak donosi Defense Romania, Zełenski zaznaczył, że Holandia spełnia swoje obietnice, co przybliża Ukrainę do zwycięstwa i zapewnia lepszą ochronę miast i obywateli. Ministerstwo Obrony Ukrainy wyraziło wdzięczność za wsparcie, które wzmacnia bezpieczeństwo kraju.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśliło, że nowoczesne samoloty bojowe już znajdują się na terenie kraju i wkrótce rozpoczną misje bojowe . To znaczące wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Nie podano dokładnej liczby samolotów dostarczonych przez Holandię i Francję. Zachodni sojusznicy obiecali Ukrainie ok. 80 samolotów F-16, z czego do końca ubiegłego roku dostarczono ok. 20 myśliwców.

F-16 Fighting Falcon to amerykański myśliwiec wielozadaniowy czwartej generacji, który od lat 70. XX wieku stanowi trzon sił powietrznych wielu krajów. Ma długość ok. 15 metrów i rozpiętości skrzydeł wynoszącej blisko 10 metrów. Napędzany pojedynczym silnikiem odrzutowym, F-16 osiąga prędkość maksymalną około 2,2 Macha, co odpowiada ok. 2700 km/h. Maszyna ta jest zdolna do wykonywania różnorodnych misji bojowych, w tym walki powietrznej, ataków na cele naziemne oraz misji rozpoznawczych.