Ustalili, co Rosjanie ukrywali na lotnisku. Widać to z kosmosu

Na zaatakowanym lotnisku znajdowały się m.in. Su-30, czyli samoloty będące rozwinięciem kultowego Su-27, i który wprowadzono do służby w latach 80. XX wieku. Su-30 charakteryzuje się dużą zwrotnością i zdolnością do prowadzenia walki powietrznej na bliskim dystansie. Dzięki wyposażeniu w dwa silniki AŁ-31FP oraz przednie stateczniki, jest zdolny do wykonywania skomplikowanych manewrów powietrznych.

Su-34 został opracowany na bazie Su-27, różniąc się przede wszystkim wzmocnioną konstrukcją oraz dwuosobową kabiną. Su-34 jest zdolny do przenoszenia szerokiej gamy uzbrojenia powietrze-ziemia, w tym bomb FAB z modułem UMPK, co umożliwia precyzyjne ataki z dużej odległości.

Su-35 to z kolei ewolucja Su-27, wyposażona w najnowsze technologie i potężniejsze silniki AŁ-41F1. Główne różnice w stosunku do jego poprzedników to ulepszony system awioniki i zaawansowany radar, co znacznie zwiększa jego zdolności bojowe. Dzięki temu Su-35 jest zdolny do wykrywania i niszczenia celów na większych odległościach.