USA się szykuje. Zabezpieczają dostawy krwi na konflikt z Chinami

Napięcia na linii Waszyngton - Pekin rodzą niepokój mogący być zarzewiem kolejnej współczesnej wojny. Eksperci spekulują, że w ciągu najbliższych lat może dojść do kolejnego dużego konfliktu , w który mogą być zaangażowani tacy gracze, jak USA, Rosja, Chiny czy Iran. W odpowiedzi na te prognozy Stany Zjednoczone gromadzą zapasy amunicji , by w przypadku przedłużającej się wojny nie musieć zmagać się z problemem niedoborów w przemyśle zbrojeniowym. Podobne działania przygotowawcze prowadzone są też w oddziałach mających na celu pomoc medyczną poszkodowanym w potencjalnym konflikcie.

W Stanach Zjednoczonych trwa aktualnie głęboki kryzys związany z niedoborami krwi do transfuzji, problem obejmuje także wojsko. Brakuje nie tylko dawców chętnych do oddania krwi, ale także pracowników mogących tę krew pobrać lub przerobić ją na produkty krwiopochodne. Jest to jedno z następstw przeszłej pandemii. Póki co wojskowe zapasy Stanów Zjednoczonych są wzmacniane zapasami przekazywanymi przez współpracujące państwa lub organizacje pokroju Czerwonego Krzyża.