USA gromadzą broń. Przygotowują ją na wypadek konfliktu

Stany Zjednoczone systematycznie zwiększają produkcję standardowych pocisków artyleryjskich kal. 155 mm . To efekt zwiększonego finansowania przez rząd USA tamtejszego przemysłu zbrojeniowego. – Szybsza produkcja bardziej zaawansowanych rakiet jest jednak trudniejszym zadaniem – stwierdził Bush.

Zwiększenie wydajności fabryk wynika też z zapotrzebowania na amunicję w Ukrainie. Dziś USA produkują ok. 28 tys. pocisków kal. 155 mm w ciągu miesiąca . W roku podatkowym 2024 ma to być z kolei 60 tys. miesięcznie, 80 tys. w 2025 r. i nawet 100 tys. miesięcznie w roku fiskalnym 2026.

DefenseOne podkreśla, że Stany Zjednoczone, chcąc przygotować się do przyszłości i zapewnić sobie komfort posiadania wystarczającego zapasu amunicji i zadowalającej wydajności produkcyjnej, muszą rozwiązać problemy logistyczne. To m.in. trudności z zapewnieniem odpowiednich obrabiarek, które mają ogromne gabaryty. – W przypadku długiego konfliktu potrzebujemy więcej planowania przemysłowego – ocenia Bush.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że przygotowania do potencjalnego konfliktu wymagają dysponowania wystarczającym personelem, który pomoże realizować politykę zwiększania wydajności fabryk. – Jeśli mamy zamiar planować dłuższe konflikty, potrzebujemy większych zapasów – podsumowuje Bush. Sekretarz wyjaśnia, że jednym z planów jest wycofanie z użycia pocisku M795 z służby w USA i wprowadzenie nowocześniejszych rozwiązań.

Rzeczona amunicja to naboje odłamkowo-burzące (HE) o standardowym kalibrze 155 mm armii amerykańskiej i piechoty morskiej do haubic. Historia tej broni sięga lat 80. ubiegłego wieku, bowiem jej projekt po raz pierwszy przedstawiono w 1982 r.