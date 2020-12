USA ostrzega. Rosja chce przekształcić kosmos w "pole bitwy"

Jak podała telewizja Fox News, powołując się na słowa urzędnika z amerykańskiego dowództwa kosmicznego, " test pocisku antysatelitarnego odbył się 16 grudnia ". USSC poinformowało również, że Rosja obecnie dysponuje dwoma rodzajami broni kosmicznej i ma za sobą już kilka prób systemów naziemnych zdolnych do niszczenia satelitów.

- Rosja uczyniła z kosmosu pole bitwy , testując broń kosmiczną i naziemną przeznaczoną do namierzania i niszczenia satelitów - poinformował w oświadczeniu szef dowództwa kosmicznego generał James Dickinson. Uważa, że Rosja swoimi działaniami jawnie pokazuje, że wbrew własnym obietnicom, dąży do konfliktu w kosmosie.

Gen. Dickinson jest również zdania, że Rosja chce wykorzystać zależność USA od systemów osadzonych na niskiej orbicie. Zapewnił też, że amerykańskie wojsko jest "gotowe i zdeterminowane, by zapobiec agresji". Dodał, że jeśli będzie taka konieczność, to USA stanie w obronie swojej i sojuszników przez wrogimi działaniami .

Amerykański wojskowy uważa również, że jeśli ta broń zostanie użyta przeciwko prawdziwemu satelicie, to "spowoduje powstanie dużego pola śmieci, które może zagrozić satelitom komercyjnym i nieodwracalnie zanieczyścić przestrzeń kosmiczną".

Rosyjska broń kosmiczna

Wcześniej Rosja wystrzeliła pocisk DA-ASAT, podobny do wtorkowego, 15 kwietnia. Nastąpiło to ok. 2 miesiące po tym, jak Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych zaczęły śledzić dwa rosyjskie satelity śledzące amerykańskiego satelitę szpiegowskiego. Dowódca sił gen. John "Jay" Raymond opisał tamten test jako "niezwykły i niepokojący".