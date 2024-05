USA miały rację. Rosjanie pracują na pełnej mocy

Sky News zauważa, że wojnę w Ukrainie od początku określano mianem "bitwy ogniowej". To zasługa znaczenia, jakie miały i mają nadal pociski artyleryjskie każdego dnia przelatujące nad Ukrainą i Rosją. W rezultacie sojusznicy Ukrainy postanowili zwiększyć wolumen produkcji amunicji do najpopularniejszych broni na froncie.

Średni koszt produkcji standardowego pocisku NATO (kal. 155 mm) wynosi bowiem ok. 4 tys. dolarów za sztukę. I choć to kwota, która różni się w zależności od kraju produkcji, analitycy uśrednili koszty. Wciąż jednak jest to czterokrotnie więcej niż w Rosji, gdzie koszt produkcji jednego pocisku w standardzie 152 mm wynosi ok. 1 tys. dolarów.