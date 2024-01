USA chcą więcej Piorunów? Polska broń ma wielu zwolenników

PPZR Piorun to rozwiązanie opracowane i produkowane przez firmę Mesko, które weszło do służby w 2019 r. Ten lekki zestaw krótkiego zasięgu szybko zyskał uznanie użytkowników. Jest prosty w obsłudze (odpala się go z ramienia użytkownika), a do jego obsługi potrzeba zaledwie jednej osoby. Zestaw ma masę 16,5 kg (przy czym 10,5 kg to masa pocisku, a 1,8 kg - masa głowicy bojowej). Pocisk naprowadzany na źródło ciepła ma długość 1,6 m, a jego średnica 72 mm.