Su-57 ponownie nad Ukrainą. Putin wysłał "najlepszy samolot na świecie"

Serwis Defence Blog, powołując się na doniesienia publikowane na kanale eRADAR w serwisie społecznościowym Telegramie, mającym bliskie powiązania z ukraińską armią, informuje o obecności Su-57 nad obwodem ługańskim. Jak zaznacza, "rosyjskie lotnictwo wojskowe jest w coraz większym stopniu wykorzystywane do przeprowadzania ataków rakietowych i bombowych na ukraińskie pozycje wojskowe". Stwarza to coraz większe wyzwania dla ukraińskiej armii, która wciąż oczekuje na dostawy myśliwców F-16 od swoich sojuszników.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy Su-57 miały pojawić się nad Ukrainą. Jak informowaliśmy, maszyny tego typu wykonały loty bojowe na początku rosyjskiej inwazji, 8 kwietnia 2022 r. , podczas których wykorzystano radzieckie pociski klasy powietrze-ziemia Ch-59. Serwis Defence24 podkreślał wtedy, że było to drugie w historii wykorzystanie tego typu maszyn w czasie operacji bojowej. Pierwsze miało miejsce w 2018 r. podczas nalotów na Syryjską Republikę Arabską.

Su-57, a dokładniej Suchoj Su-57 to maszyna stworzona z myślą o zastąpieniu floty starzejących się myśliwców MiG-29 i Su-27. Zachodni eksperci wskazują, że rosyjski myśliwiec piątej generacji powstał jak odpowiedź na amerykański Advanced Tactical Fighter (ATF) i amerykański myśliwiec przewagi powietrznej F-22 Raptor. Prace nad Su-57 ruszyły w 2001 r., ale jego prototyp po raz pierwszy oblatano dopiero w styczniu 2010 r. Rosja wstępnie planowała, że maszyna wejdzie do służby w latach 2017-2018, ale produkcja na pełną skalę ruszyła dopiero w 2019 r. W tym też roku prezydent Rosji, Władimir Putin podczas spotkania ze zwycięzcami konkursu "Rosyjscy Liderzy" zachwalał możliwości maszyny i przekonywał, że jest to najlepszy samolot wojskowy na świecie, na co zwróciła wówczas uwagę Rzeczpospolita.