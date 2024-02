Ukryty przeciwnik w Ukrainie. Przed tą "tajną bronią" nie ma obrony

"Tak wygląda teraz ziemia w niektórych obszarach frontu" – czytamy na X. Zmierzch zimy przyniósł do Ukrainy trudne warunki pogodowe, z którymi trudności będą w najbliższym czasie mieć żołnierze obu wojsk – ukraińskiego oraz rosyjskiego. Topniejący śnieg w połączeniu z opadami deszczu spowodował, że armie mierzą się z ukrytym przeciwnikiem . Rasputica, bo tak nazywa się okres, podczas którego drogi w Ukrainie stają się nieprzejezdne lub trudno przejezdne, sprawia, że żołnierze wręcz toną w błocie .

Rasputica w Ukrainie jest generalnie problemem dla obu stron, natomiast dla Rosjan oznacza to, że tamtejsza armia będzie mieć o wiele większe trudności z przełamaniem obrony Ukraińców. Głębokie błoto sprawia, że sprawne przemieszczanie się piechoty na froncie jest niemal niemożliwe .

Dotyczy to również pojazdów, które – im cięższe, tym łatwiej mogą ugrzęznąć w błocie. To nie bez znaczenia w kontekście doniesień mówiących o tym, że armia Federacji Rosyjskiej ma problemy z bieżącym serwisowaniem swoich maszyn. Do sieci trafiały już zdjęcia przedstawiające opłakany stan opon w ciężarówkach, które zwyczajnie nie poradzą sobie z poruszaniem się po tak trudnym terenie.