Wyślą sprzęt Ukrainie. Nie nadaje się do użytku

Transfer broni będzie realizowany w ramach porozumienia USA z Ekwadorem, które zostało nawiązane w styczniu 2024 r. Umowa dotyczy przekazania do Ukrainy poradzieckiej broni z rezerw armii ekwadorskiej, a w zamian kraj z Ameryki Południowej ma otrzymać najnowszy sprzęt z USA do działań bojowych m.in. przeciwko lokalnym kartelom narkotykowym.

Wspomniany przez Defense Express niuans dotyczy natomiast tego, że tylko jeden z Mi-17 zaplanowanych do przekazania przez siły powietrzne Ekwadoru jest sprawny – czytamy. Spośród sześciu maszyn, aż pięć nadaje się wyłącznie do wykorzystania ich jako "dawców" części zamiennych.

Przypomnijmy, że zaprojektowany przez fabrykę Mil w Moskwie śmigłowiec Mi-17 (nazwa kodowa NATO: Hip H) to konstrukcja pochodząca z czasów ZSRR wprowadzona na rynek w 1975 r. Opracowany na podstawie podstawowego Mi-8, Mi-17 jest wyposażony w ulepszone względem protoplasty silniki oraz wirniki.

Konstrukcja napędzana jest dwoma silnikami dwuturbinowymi Klimow TV3-117VM o mocy 1900 KM każdy. Maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć Mi-17 to 250 km/h, natomiast jego zasięg wynosi 460 km (350 km z maksymalnym obciążeniem) lub nawet 950 km/h z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Na pokładzie Hip H może przebywać do 24 żołnierzy lub ładunek o wadze do 3000 kg.