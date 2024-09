Ukraiński wywiad jest pewien. To największy sojusznik Rosji

Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), odniósł się do wsparcia, jakie Rosja otrzymuje z Korei Północnej. To właśnie reżim Kim Dzong Una określił największym sojusznikiem Putina, który dostarcza rosyjskiej armii kluczową amunicję pozwalającą na działania w Ukrainie.

Budanow uważa, że wsparcie z Korei Północnej jest nieporównywalne z żadnym z pozostałych krajów opowiadających się po stronie Rosji i współpracujących z nią. Jego zdaniem z punktu widzenia Ukraińców największym problemem są zakrojone na bardzo szeroką skalę dostawy amunicji, głównie artyleryjskiej.

Największy sojusznik Rosji. Dostarcza bezcenną amunicję

Chodzi tu przede wszystkim o pociski kal. 122 mm (zawierające do 3,5 kg trotylu) oraz kal. 152 mm (do 8 kg trotylu), które są podstawowym arsenałem do licznych systemów artyleryjskich Rosjan.

Zobacz także Ogromna pomoc Korei Płn. Dali Rosji więcej amunicji niż UE Ukrainie

O ile haubice kal. 122 mm charakteryzują się z reguły zasięgiem do 15 km (tak jest np. w systemie 2S1 Goździk), w przypadku haubic kal. 152 mm zasięg może dochodzić do ok. 20 km (np. w systemie 2S3 Akacja) i to tylko w przypadku najprostszych pocisków ze ścięciem tylnym. Stosując amunicją rakietową Rosjanie mogą zwiększać donośność, ale nie jest jasne czy Pjongjang jest w stanie zapewniać większe zapasy także takich pocisków.

"Po Pjongjangu przez długi czas nie ma nikogo, a potem są wszyscy inni. Jako szef wywiadu mogę powiedzieć wprost: to, że dostarczają pociski balistyczne jest dla nas nieprzyjemne, ale to nie są te ilości. Jeśli chodzi o amunicję, to jest ona dla nas kluczowa. To taka smutna prawda" – podkreślił Budanow cytowany przez agencję Unian.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Coraz groźniejszy arsenał Korei Północnej dla Rosji

W sierpniu południowokoreański portal Yonhap News TV, powołujący się na raport ujawniony przez członka tamtejszej Komisji Obrony Narodowej, poinformował, że od połowy 2022 r. Korea Północna wysłała do Rosji ponad 13 tys. kontenerów z ok. 6 mln pocisków artyleryjskich kal.152 mm.

Współpraca między Moskwą a Pjongjangiem znacznie zintensyfikowała się w czasie wojny Rosji z Ukrainą. Od początku 2024 r. Korea Północna wspiera swojego sojusznika również pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu, które były już wykorzystywane do uderzenia w Ukrainę. Ukraińcy na bazie znajdowanych szczątek pocisków oszacowali, że są to pociski KN-23 (znane również jako Hwasong-11Ga) z głowicami bojowymi o masie nawet 500 km. Ich zasięg może sięgać 600 km.

Zobacz także Nie oddadzą Ukrainie pocisków manewrujących. Jasno postawili sprawę

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski