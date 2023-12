Ukraiński pilot o F-16. "Mogą zmienić układ sił"

Pilot posługujący się znakiem wywoławczym "Hucul" na co dzień obsługuje śmigłowiec Mi-8. Przypomina, że od początku wojny siły rosyjskie mają przewagą w powietrzu i korzystają z samolotów bojowych o większych możliwościach. Wraz z pojawieniem się zachodnich F-16 sytuacja może się jednak zmienić, m.in. za sprawą zdolności tych myśliwców do przenoszenia różnorodnego uzbrojenia.

"To może zmienić układ sił w powietrzu i wpłynąć na przebieg wojny. F-16 to platforma dla nowoczesnego uzbrojenia lotniczego. Może przenosić pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia w tym samym czasie. Może niszczyć pociski balistyczne, pociski manewrujące, samoloty, helikoptery, bezzałogowe statki powietrzne, a także radary, statki itp. F-16 pozwoli innym naszym samolotom operować bezpieczniej. Broń o wysokiej precyzji jest kluczem do ratowania życia naszych żołnierzy".

F-16, który cechuje się długością ok. 15 m w standardzie posiada standardowe sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm, ale jest też dostosowany do przenoszenia o wiele szerszej gamy uzbrojenia dodatkowego w porównaniu z poradziecką konkurencją. Jeśli chodzi o pociski rakietowe, jest dostoswany do m.in. do AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick czy przeciwokrętowych AGM-84D Harpoon i Penguin. Poza tym może przenosić także bomby CBU-87, CBU-89, GBU-10, GBU-12, Paveway lub JDAM.

"Hucul" liczy na to, że F-16 zmuszą rosyjskie samoloty do operowania poza Ukrainą, a także pomogą zadać jeszcze większe straty okrętom wchodzącym w skład Floty Czarnomorskiej.

F-16 to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie. Ten wielozadaniowy myśliwiec może rozwijając prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do 15 km. Cechuje się przy tym zasięgiem 3200 km (z dodatkowymi zbiornikami paliwa można go jeszcze zwiększyć).

Podczas szczytu NATO w Wilnie zawiązano koalicję państw, które są największymi zwolennikami przekazania Ukrainie myśliwców F-16. Ustalono, że centrum szkoleniowe dla pilotów i personelu technicznego zostanie zlokalizowane w Rumunii.

W późniejszych tygodniach zaczęły pojawiać się deklaracje wybranych państw, które są gotowe do przekazania swoich myśliwców na front. W pierwszej kolejności złożyły je rządy Danii oraz Holandii, później również władze Belgii. Łącznie Kijów ma zagwarantowane już kilkadziesiąt egzemplarzy F-16.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski