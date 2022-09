Ukraińska diaspora w USA wsparła żołnierzy. Wyśle im 100 pickupów

Pojazdy mają być wysyłane stopniowo. Najpierw trafią z USA do Ukrainy drogą morską, a następnie lądem do odpowiednich jednostek. Cały proces logistyczny ma potrwać ok. 4 tygodni. Ram 1500 to amerykański samochód osobowy typu pickup o charakterze transportowym. Konstrukcja została zaprezentowana w 2008 r. i pierwotnie funkcjonowała jako kolejna generacja pojazdów marki Dodge. Dwa lata później podjęto decyzję o utworzeniu odrębnej marki Ram.