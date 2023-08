Serwis Army Inform opublikował rozmowę z jednym z twórców ukraińskiego bezzałogowca Hor. Przekazał on, że pierwsza wersja urządzenia po raz pierwszy wzbiła się w powietrze w maju 2022 r. Od tego momentu minęło trochę czasu, a rozwiązanie zostało udoskonalone i dopasowane do potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy . Zmodyfikowane zostały m.in. systemy łączności, odbiorniki GNS, zamontowano też systemy walki elektronicznej i potężną optykę, pozwalającą na "podglądanie" wroga.

Z oficjalnej strony Airlogix dowiedzieć się można, że Hor to płatowiec posiadający konstrukcję modułową. Składa się z sześciu części. Według twórców jego montaż zajmuje 30 sekund, przygotowanie do działania kompleksu 10 minut, a do obsługi Hora potrzeba dwóch osób. Bezzałogowiec ma długość ok. 1,6 m, szerokość 0,16 m, wysokość prawie 0,5 m i rozpiętość skrzydeł ponad 2,6 m. Został wykonany m.in. z włókna węglowego, a spód kadłuba wzmocniono dodatkowo kevlarem. Jego masa własna to 6,2 kg, a maksymalna masa przenoszonego ładunku 1,5 kg. Jest to więc niewielki dron, który bez problemów można przenieść w dowolne miejsce.