Ukrainiec wprost o polskim wozie. Opinia jest jednoznaczna

Na temat tej konstrukcji już wcześniej mówiono, że "dobrze prezentuje się na polu walki". Wojskowi zwracali też uwagę, że polski sprzęt przyczynił się też do ratowania życia Ukraińców w trakcie walk . Oncilla jest chwalona również ze względu na wysoką prędkość, którą jest w stanie osiągać oraz zwrotność . Dla żołnierzy to ważne cechy, bowiem pozwalają im poruszać się w trudnych warunkach bez obaw o niechciane uszkodzenie sprzętu.

Przypomnijmy, że produkowana przez polską firmę Mista Oncilla jest wozem, którego długość sięga niemal 5,5 m, natomiast jego szerokość to 2,5 m. Za napęd tej konstrukcji odpowiada silnik generujący ok. 200 KM mocy, który rozpędza pojazd do prędkości 120 km/h, na co zresztą zwracali uwagę Ukraińcy. Jednorazowo Oncilla może pokonać 700 km na pełnym zbiorniku paliwa.