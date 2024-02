Ukraińcy zwracają broń do USA? W sieci pojawiło się tajemnicze zdjęcie

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to cenione systemy artylerii rakietowej, które Ukraińcy otrzymują od swoich zachodnich sojuszników. Dzięki nim są w stanie zadawać poważne straty rosyjskiej armii . Zdjęcie, które pojawiło się w sieci do kadr z krótkiego materiału wideo, jaki został zarejestrowany na lotnisku w Harrisburg w Stanach Zjednoczonych. Ukraiński samolot przetransportował tam sprzęt wymagający napraw, po których będzie mógł ponownie trafić na front.

Niemal od początku obecności w Ukrainie systemy HIMARS stały się jednym z priorytetowych celów Rosjan. Pojawiały się nawet informacje o celowych "polowaniach" i nagrodach finansowych dla żołnierzy, którzy zakończą je sukcesem. Najprawdopodobniej rosyjskie dowództwo nie wypłaciło jednak wielu bonusów, ponieważ nie udokumentowano więcej niż jedynie dwóch uszkodzeń wyrzutni HIMARS. Co więcej, okazały się one na tyle niewielkie, że sprzęt zakwalifikowano do naprawy, a nie utylizacji.