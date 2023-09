Ukraińcy zrobili to jako pierwsi na świecie. Ta jednostka jest unikatem

Po wspomnianych atakach Moskwa znacząco umocniła ochronę bazy. Przerzucono tutaj sporo sprzętu wojskowego i znacząco umocniono wejście do portu. Jak już informowaliśmy , w bazie znajdują się m.in. systemy kierowanych rakiet ziemia-powietrze 9K330 Tor, rakietowe systemy przeciwlotnicze S-300 i S-400, systemy walki elektronicznej, czy system antydywersyjny DP-62 Zapora, którego zadaniem jest zwalczanie płetwonurków i morskich dronów. Pojawiły się też doniesienia, że Rosjanie podwoili liczbę delfinów, chroniących wejścia do portu. Mają być dodatkowym zabezpieczeniem obok siatek przeciwtorpedowych i rozlokowanych wyrzutni rakiet.

Drony morskie wykazały się dużą skutecznością i pokazały, jaką rolę mogą pełnić podczas wojny. Najprawdopodobniej był to jeden z czynników, który skłonił Kijów do utworzenia 385. Oddzielnej Brygady, czyli specjalnej jednostki wojskowej, wyposażonej w uzbrojone drony morskie. Serwis Naval News zwrócił uwagę, że o jej działaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wspominał podczas obchodów Święta Niepodległości, 24 sierpnia. Na temat samej jednostki oraz wykorzystywanych przez nią urządzeń niewiele wiadomo. Niewykluczone jednak, że korzysta z takich rozwiązań, jak np. wielozadaniowy statek nawodny Magura V5, czy bezzałogowiec "Sea Baby".

Pierwszy ze wspomnianych dronów jest urządzeniem, które może wykonywać różnorodne misje, w tym obserwacyjne, rozpoznawcze, ratownicze, czy bojowe. Posiada hydrodynamiczny kadłub V5, zwiększający manewrowość rozwiązania i utrudniający jego wykrywanie. Z dostępnych informacji wynika, że Magura V5 ma 5,5 m długości, 1,5 m szerokości i zdolność do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów. Zasięg tego bezzałogowca jest szacowany na ok. 833 km, a ładowność na 320 kg.

Z kolei większe drony "Sea Baby", które kształtem oraz wymiarami przypominają łódź motorową, mogą przenosić do 860 kg materiałów wybuchowych. To właśnie przy ich pomocy Ukraińcy mieli zaatakować Most Krymski w lipcu 2023 r. Jak wyjaśniał już Przemysław Juraszek, są napędzane prędnikami strumieniowymi, zapożyczonymi (przynajmniej w przypadku starszych modeli) z kanadyjskich skuterów wodnych Sea-Doo. Wyposażono je też w zestaw kamer dziennych i termowizyjnych, a także dalmierz laserowy, służący do pomiaru odległości.