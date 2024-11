Niemcy budują fabrykę rakiet. Będą w niej powstawać pociski dla systemu Patriot

Jest to kluczowa inwestycja z punktu widzenia zwiększania potencjału produkcyjnego europejskiego przemysłu zbrojeniowego i będą w niej powstawać przeciwpancerne pociski kierowane oraz pociski ziemia-powietrze dla systemu Patriot.

Nowa fabryka zatrudni nawet 1700 osób

O znaczeniu tego wydarzenia świadczy obecność niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa, prezydenta Bawarii Markusa Södera i dowódcy niemieckich sił powietrznych gen. por. Ingo Gerhartza. Schrobenhausen to siedziba główna MBDA Germany, poza nią firma dysponuje jeszcze fabrykami w Ulm i Aschau am Inn. Firma zatrudnia około 1500 pracowników, ale ze względu na zwiększanie skali produkcji zatrudnienie również będzie się zwiększało. Do końca 2025 r. zatrudnienie ma sięgnąć 1700 osób. Firma jest zaangażowana w produkcję takich pocisków jak Meteor, Taurus KEPD 350, CAMM, Mistral, ASRAAM, AIM-9 Sidewinder czy PARS 3 LR.

Przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone © Licencjodawca

Tylko w czasie minionego roku MBDA Germany podpisała kontrakty na produkcję 1000 pocisków GEM-T dla systemu Patriot w ramach Europejskiej Tarczy Antyrakietowej (ESSI), 2600 min przeciwburtowych PARM i kilka tysięcy przeciwpancernych pocisków kierowanych Brimstone. Dodatkowo przedsiębiorstwo prowadzi prace nad uruchomieniem produkcji i wdrożeniem do niemieckich sił zbrojnych pocisków antybalistycznych Arrow 3.

W nowym zakładzie zostanie utworzone centrum rakietowe łączące w sobie produkcję, serwisowanie, naprawianie i modernizację pocisków rakietowych przeznaczonych dla Bundeswehry i partnerów z NATO. Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę eksperci wielokrotnie podkreślali, że jednym z głównych problemów NATO są zbyt niskie zapasy magazynowe amunicji wszelkiego rodzaju, które w przypadku wojny wystarczyłyby jedynie na kilkanaście tygodni intensywnych walk. Od pewnego czasu wszyscy starają się nadrobić zaniedbania w tej dziedzinie, tym bardziej, że zapasy magazynowe zostały dodatkowo uszczuplone poprzez przekazywanie amunicji broniącej się Ukrainie. Nowa fabryka ma na celu zwiększenie i przyspieszenie produkcji kluczowych typów amunicji.

Wizualizacja nowego zakładu produkcji rakiet © Licencjodawca | MBDA

– MBDA aktywnie uczestniczy w kształtowaniu nowej rzeczywistości. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i dajemy nasz wkład do zwiększania zapasów amunicyjnych i gotowości operacyjnej. Wizyta ministra obrony jest dowodem uznania dla naszych pracowników w tych niespokojnych czasach i podkreśla bliskie partnerstwo pomiędzy polityką, niemieckimi siłami zbrojnymi i naszą firmą – powiedział dyrektor zarządzający MBDA Germany Thomas Gottschild.

Budynki mają być wkrótce gotowe

Rozpoczęta inwestycja obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 5986 metrów kwadratowych oraz bunkrów do magazynowania materiałów niebezpiecznych. Budynki mają być gotowe we wrześniu 2026 r., a produkcja ma ruszyć w 2028 r.

Nie do końca jasne jest, które rodzaje uzbrojenia będą powstawały w nowej fabryce. W swoim komunikacie MBDA Germany wspomniała o pociskach GEM-T i Brimstone, ale na materiałach z prezentacji wymienia się również wyrzutnie Enforcer i miny przeciwburtowe PARM.

Produkcja pocisku Enforcer © Licencjodawca | MBDA

MIM-104E GEM-T to pocisk należący do drugiej generacji amunicji systemu Patriot PAC-2. Do uzbrojenia wszedł w 2002 r. Są to pociski przeznaczone do zwalczania samolotów ze zdolnością do niszczenia pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w terminalnej fazie lotu na obszarze od 15 do 20 km. Skrót GEM oznacza Guidance Enhanced Missiles, czyli pociski o ulepszonym naprowadzaniu. Uzbrojone są w głowicę fragmentującą z ładunkiem wybuchowym.

Przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone 2 mają długość 1,8 m, średnicę 180 mm i masę około 50 kg. Wyposażone w głowicę tandemową HEAT, skutecznie przebijają pancerz reaktywny czołgów. Brimstone 2 wykorzystuje kombinację naprowadzania aktywnego radarowego i półaktywnego laserowego, co umożliwia precyzyjne ataki w trudnych warunkach bojowych, nawet na szybko poruszające się cele. Zasięg wynosi do 60 km w przypadku odpalania z powietrza. Pociski tego typu zostały wybrane jako uzbrojenie polskich niszczycieli czołgów Ottokar-Brzoza.

Enforcer to lekka, jednorazowa broń przeznaczona do zwalczania celów na krótkim i średnim dystansie. Waży około 7 kg i ma długość 1 m, co czyni go łatwym do przenoszenia przez pojedynczego żołnierza. Wyposażony w system naprowadzania optoelektronicznego z głowicą na podczerwień może razić cele na dystansie do 2 km. Enforcer posiada głowicę odłamkowo-burzącą skuteczną przeciwko celom lekko opancerzonym czy bunkrom. System jest zaprojektowany w trybie "odpal i zapomnij", co minimalizuje narażenie operatora.

Mina przeciwpancerna PARM 2 (Panzerabwehrrichtmine) to broń kierunkowa przeznaczona do niszczenia pojazdów opancerzonych. Waży około 10 kg, ma długość 0,5 metra i średnicę 150 mm. PARM wykorzystuje głowicę kumulacyjną HEAT zdolną do przebijania pancerzy o grubości do 750 mm w tym chronionych przez pancerz reaktywny. W odróżnieniu od min klasycznych ta jest ustawiana na niewielkim stojaku i jest wystrzeliwana w kierunku burty przejeżdżającego pojazdu. Mina jest odpalana gdy pojazd najedzie na rozwinięty z miny światłowód lub po wykryciu wozu sensorem na podczerwień. PARM można ustawiać na różne dystanse w zależności od konfiguracji pola walki, a jej efektywność operacyjna wynosi do 100 metrów.