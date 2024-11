Dziwne decyzje kraju NATO. Zamiast Ukrainie, pomogą sojusznikowi Rosji

Najprawdopodobniej chodzi tutaj o systemy S-300, w tym S-300PMU-1, TOR M-1 oraz OSA-AK. Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się spekulacje, że systemy S-300 mogły zostać przekazane Ukrainie. Broń tego typu jest wykorzystywana przez armię walczącą z Rosją. Pozwala razić cele znajdujące się na dystansie do ok. 200 km oraz na pułapie do ok. 27 km. Pociski dedykowane do tego systemu są wyposażone w głowice odłamkowo-burzące i osiągają po wystrzeleniu prędkość nawet 2200 m/s.