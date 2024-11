Amerykański P‑8 Poseidon nad Cieśniną Tajwańską. Chiny natychmiast zareagowały

Przelot amerykańskiego samolotu P-8A Poseidon nad Cieśniną Tajwańską wywołał reakcję chińskiej armii. Chiny poderwały myśliwce i wezwały USA do zaprzestania "wypaczania zasad". Boeing P-8 Poseidon to wojskowy wariant pasażerskiego samolotu Boeing 737, dostosowany do zadań patrolowych i zwalczania okrętów nawodnych oraz podwodnych. Co jeszcze o nim wiadomo?