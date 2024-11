Jak wygląda pojedynczy foton? Naukowcy przybliżyli jego kształt

Stworzony przez badaczy z University of Birmingham model komputerowy powstał, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób światło i materia oddziałują na siebie. To wyjątkowo trudne zadanie, ale zespołowi udało się uprościć problem.

Interakcje światła i materii prowadzą do nieskończonych możliwości istnienia i rozprzestrzeniania się światła w otaczającym je środowisku. To sprawia, że interakcje te są wyjątkowo trudne do modelowania. Poprzez segregowanie tych możliwości w odrębne zestawy, badacze byli wstanie opracować model, który opisuje nie tylko interakcje między fotonem a emiterem, ale także w jaki sposób energia z tej interakcji przemieszcza się. Przy okazji wykorzystali swoje obliczenia do stworzenia wizualizacji samego fotonu.