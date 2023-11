Ukraińcy znaleźli sposób na rosyjskie drony Shahed? Będą produkować własną wersję

W kontekście rosyjskiego wykorzystania irańskich dronów kamikadze na froncie ukraińskim od września 2022 roku, Smetanin zauważył, że te maszyny, głównie typu Shahed, mają zasięg do ok. 1000 km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Te drony są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na prawie całym terytorium Ukrainy. W związku z tym, produkcja ukraińskich dronów kamikadze może być odpowiedzią na te działania.