Pożądane przez Ukraińców trofeum wojenne. To karabinki AK-12

Teraz podobny status symbolu zyskały karabinki AK-12. Ukraińcy zabierają je pojmanym rosyjskim żołnierzom, najczęściej pochodzącym z doborowych jednostek. Wielu niezależnych badaczy wrzucało zdjęcia żołnierzy, ale to Calibre Obsura zwrócił uwagę na to, że z karabinkami AK-12 zdjęcia zaczęli publikować wyżsi rangą wojskowi i urzędnicy.

Nie wszyscy mają dostęp do karabinków Fort-221 i Fort-224 (licencyjna produkcja karabinków Tavor TAR-21), ponieważ te trafiły przede wszystkim do elitarnych jednostek. Większość ukraińskich żołnierzy wykorzystuje karabinki AK-74, a jednostki Gwardii Narodowej w praktyce wszystko, co jest dostępne pod ręką.