Ukraińcy zdobyli czołg T‑72B3. Rosjanie będą tego żałować

T-72B3 to ekonomiczna modernizacja czołgów T-72B, wprowadzona do użytku dopiero w 2011 r. Pojazd został wyposażony w zaawansowane systemy obserwacyjne. Początkowo stosowano tutaj francuskie kamery termowizyjne Catherine-FC, ale później zostały one zastąpione celownikiem termowizyjnym 1PN-96MT-02. Nowa wersja została również przystosowana do nowszej amunicji przeciwpancernej z rodziny Świeniec z dłuższym penetratorem.