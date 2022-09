Ukraińcy z cennym trofeum. To rzadka broń Rosjan

Przyjmuje się, że system Tornado-G jest ok. trzykrotnie skuteczniejszy niż Grad. Może też razić cele z dwukrotnie większej odległości.O ile w standardowym Gradzie zasięg to ok. 20 km, o tyle w Tornado-G wynosi on od 30 km (przy zastosowaniu pocisków samonaprowadzających) do 40 km (jeśli użyje się rakiet HE-FRAG).