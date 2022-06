Ukraińcy trafili na tajny magazyn. Przejęli broń używaną przez Rosjan

WSS Wintoriez (ros. Wintowka Snajpierskaja spiecialnaja - Wintoriez) to radziecki wytłumiony karabin wyborowy . Jego konstruktorem był Piotr Sierdiukow . Zasięg teoretyczny tej broni wynosi 300-400 m, jednak w praktyce parametry te są nieco niższe. Do lat 80. XX w. był to karabin używany powszechnie przez radzieckie siły specjalne.

Broń wykorzystuje specjalną amunicję poddźwiękową, a prędkość początkowa pocisku wynosi ok. 290 m/s. Masa karabinu WSS Wintoriez wynosi bez amunicji i celownika ok. 2,6 kg. Najczęściej używa się w nim celownika optycznego PSO-1 o przybliżeniu 4x24. Karabin można zasilać zwykłym nabojem 9x30 mm SP5 lub przeciwpancernym SP6 z rdzeniem z węgliku wolframu.

Karabinek AS Wał (ros. Awtomat Specialnyj "Wał") został opracowany w ZSRR. Jest przeznaczony dla Specnazu oraz FSB. Podobnie jak WSS Wintoriez, jest zasilany SP5 lub SP6. Niezaładowany waży blisko 3 kg. Szybkostrzelność teoretyczna tej broni to ok. 800-900 strz./min, a praktyczna – nawet 915 strz./min. Zasięg maksymalny AS Wał wynosi 400 m.