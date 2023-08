Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w nocy 2 sierpnia nad terytorium obwodu kałuskiego, który znajduje się niedaleko Moskwy, pojawiło się sześć bezzałogowców. Według resortu były to drony należące do Ukrainy. Wszystkie urządzenia miały zostać zniszczone przez system obrony powietrznej. Wyjaśniamy, co to mogły być za urządzenia.