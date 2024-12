Ukraińcy robili siatkę rosyjskich szpiegów. Interesowały ich F‑16

Myśliwce F-16 to jedna z najcenniejszych broni, jakie trafiły do Ukrainy w ramach wsparcia z Zachodu. Przekazane na front myśliwce F-16 to zmodyfikowane warianty F-16A/B MLU (Mid-Life Update), czyli maszyny posiadające ulepszone radary, a przede wszystkim przystosowane do współpracy z szerszą gamą uzbrojenia, w tym z pociskami AIM-120 AMRAAM o zasięgu ok. 100 km.