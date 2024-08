Ukraińcy przechytrzyli Rosjan. Podstawili dmuchaną makietę M270 MLRS

Filmik został wyśmiany przez ekspertów uzbrojenia. Ukraińcy ponownie przechytrzyli przeciwnika i podstawili gumową makietę wyrzutni. Pocisk wart ok. 3 mln dol. został zmarnowany na imitację sprzętu.

M270 MLRS to system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, które wystrzeliwują pociski typu ziemia-ziema o kalibrze 227 mm. Te potężne maszyny są osadzone na gąsienicowym podwoziu, a ich historia sięga aż do lat 80. XX wieku.

Jedna wyrzutnia M270 MLRS jest w stanie przenosić 12 pocisków rakietowych o kalibrze 227 mm, co jest imponującą liczbą. Alternatywnie, może ona przenosić dwa pociski balistyczne MGM-140 ATACMS, które mają zasięg aż do 300 km. Warto podkreślić, że te wartości są dwukrotnie większe od tych, które oferują mniejsze i lżejsze kołowe zestawy M142 HIMARS.

Systemy te są niezwykle skuteczne, umożliwiając rażenie celów na odległość do 80 km przy użyciu rakiet GMLRS. Dystans ten może zostać zwiększony do 150 km, jeśli zastosuje się wariant GMLRS-ER lub GLSDB. W Ukrainie do tej pory zaobserwowano jedynie użycie pocisków GMLRS w wariancie M31A1/2. Te pociski są wyposażone w 90-kilogramową głowicę odłamkowo-burzącą, znaną jako "unitary", oraz w M30A1 z głowicą Alternative Warhead, która zasypuje obszar gradem odłamków wykonanych z wolframu.