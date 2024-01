Ukraińcy pokazali śmigłowiec. Napis na kabinie mówi wszystko

Mi-2 АМ-1 to śmigłowiec ratowniczy. Organizatorzy zbiórki oraz sami Ukraińcy podkreślają, że od razu trafił do służby i pomaga w ewakuacji rannych na terenach znajdujących się w okolicach głównej linii frontu. Jego wnętrze mieści trzy osoby lekko ranne lub jedną osobę ciężko ranną, której trzeba udzielać pomocy od razu, w powietrzu i jak najszybciej dostarczyć ją do najbliższego punktu medycznego.

Śmigłowiec jest wyposażony w dwa silniki i rozwija prędkość do ok. 200 km/h.

Podkreślane są tu dwie kwestie. Ukraińcom przekazano sprzęt w pełni sprawny, od razu gotowy do lotów. Dodatkowo w ramach zbiórki udało się zadbać również o niezbędne wyposażenie medyczne. Na jego pokładzie znajdują się m.in. respirator, defibrylator, moduł do inhalacji tlenem czy przyrządy do udrażniania dróg oddechowych. Sprzęt medyczny kupiono od szwajcarskiej firmy Weinmann. Sprzęt nawigacyjny znajdujący się na pokładzie tego Mi-2 АМ-1 to z kolei rozwiązania firmy Garmin.