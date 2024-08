Ukraińcy pokazali nagranie. Polski sprzęt dokonał nie lada wyczynu

Osa-AKM-P1 "Żądło" to polska modernizacja 9K33M2 Osa-AK, czyli samobieżnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego opracowanego w ZSRR, który wchodził do służby w 1970 r. Pierwsze doniesienia mówiące o Osa-AKM-P1 w służbie ukraińskiej armii pojawiły się pod koniec 2022 r. Nie jest jasne, ile dokładnie systemów tego typu posiada aktualnie armia obrońców, ale nowe nagranie pokazuje, że wciąż są one wykorzystywane, niekiedy z imponującym skutkiem.