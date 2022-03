Ta maszyna wspierała rosyjską armię. Ukraińcy zniszczyli Orłan-10

Orłan-10 to nazwa rosyjskiego wojskowego drona, wykorzystywanego do operacji rozpoznawczo-patrolowych. Oprócz zwiadu, jest on również przeznaczony do naprowadzania ognia na cel. Maszynę opracowało i produkuje Specjalne Centrum Technologiczne (ros. OOO Spjecialnyj Technologiczjeskij cjentr).

Orłan-10 – "oczy" rosyjskiej armii

Bezzałogowy statek powietrzny Orłan-10 ma masę startową ok. 14 kg i może operować na pułapie do 5 tys. m. Jest to dość nowa maszyna – jej seryjna produkcja rozpoczęła się w 2011 r. Zasięg drona jest szacowany na ok. 100 km (przy czym sygnał wideo jest o 20 km większy).

Orłan-10 może poruszać się z maksymalną prędkością 175 km/h. Długość jego lotu to ok. 16 godzin (według producenta czas ten jest o 2 godziny dłuższy). Bezzałogowiec ma 1,8 m długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 3,1 m.

Dron może przenosić do 5 kg ładunku. Orłan-10 startuje z wyrzutni, a przy lądowaniu wykorzystuje spadochron. Według producenta, może operować w temperaturach od minus 30 do plus 40 stopni. Konstrukcja posiada kompozytowy kadłub, który obniża jej sygnaturę radarową, zmniejszając tym samym możliwość wykrycia. Dron porusza się po wyznaczonej trasie.

Zmodernizowany wariant ma być wyposażony w laserowy desygnator, który umożliwi precyzyjne namierzanie celów. Dotąd wyprodukowano ok. 1000 tych bezzałogowców. Naziemny punkt kontroli może obsługiwać do czterech maszyn Orłan-10 – wskazuje serwis Defence24.

