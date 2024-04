Ukraińcy już nie chcą amerykańskich samolotów? Sensacyjne doniesienia z Pentagonu

Póki co nie pojawiły się oficjalne komentarze w tej sprawie ze strony ukraińskiej. Wypowiedź Franka Kendalla może wydawać się nieco zaskakująca. Dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk mówił w styczniu br., że chociaż myśliwce F-16 są priorytetem, to pod uwagę brane jest pozyskanie również innych samolotów , m.in. myśliwców Gripen oraz Mirage-2000D, a także właśnie samolotów szturmowych A-10 Thunderbolt II.

Wypowiedź amerykańskiego urzędnika jest nawiązaniem do głównych problemów, jakie mogłyby być związane z użytkowaniem samolotów A-10. Chodzi przede wszystkim o ich wiek, stan techniczny oraz problemy z pozyskiwaniem części zamiennych. Co ciekawe, mimo tego Frank Kendall wspomniał o zainteresowaniu tymi maszynami ze strony innego kraju. Portal Defense One zasugerował, że może chodzić o Rumunię lub Polskę, ale nie podał bliższych szczegółów.

"Przynajmniej jeden kraj wyraził pewne zainteresowanie, ale problem polega na tym, że gdy samolot zniknie z wyposażenia armii USA nie będzie dla niego żadnego wsparcia. Tak więc każdy kraj, który by je przejął i próbował utrzymać miałby bardzo trudne zadanie. To bardzo stary samolot, ma ok. 45 lat. Części zamienne są bardzo trudne do zdobycia" – wyjaśnił Frank Kendall.