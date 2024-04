Tajemniczy pojazd Ukraińców. Nikt nie wie, skąd go mają

Mbombe 6x6 to transportery opancerzone południowoafrykańskiego koncernu Paramount. Do wsparcia Ukrainy tymi konstrukcjami z pewnością nie doszło. Portal Defence Express specjalizujący się w tematyce militarnej podkreśla, że sprzęt zauważony na froncie jest podobny, ale nie identyczny. Sugeruje, że najprawdopodobniej jedno z ukraińskich przedsiębiorstw zbrojeniowych uruchomiło licencjonowaną produkcję nowego transportera opancerzonego dla sił zbrojnych Ukrainy (takiego samego zdania są dziennikarze portalu Militarnyj).

Mbombe 6x6 to stosunkowo "świeża" konstrukcja, transportery opancerzone produkowane od 2010 r. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że producent określa go mianem opancerzonego wozu bojowego wyróżniającego się dobrą mobilnością, która nie wykluczyła wysokiego poziomu ochrony załogi.

Ochrona balistyczna Mbombe 6x6 może dochodzić do poziomu 3 normy STANAG 4569 (broń strzelecka 7,62×51 mm), a ochrona przeciwminowa do poziomu 4 normy STANAG 4569. Oznacza to, że pojazd jest w stanie wytrzymać wybuch do 10 kg trotylu pod kadłubem oraz uderzenie boczne powstałe w wyniku eksplozji do 50 kg trotylu z odległości 5 m.