Tego Rosjanie się nie spodziewali. Niemieckie wozy w obwodzie kurskim

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski oświadczył 20 sierpnia, że terytorium w obwodzie kurskim, które zajęły siły ukraińskie, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych.

Marder 1A3 w ukraińskiej ofensywie

Systematycznie publikowane są relacje i nagrania pokazujące starcia i wykorzystywany sprzęt. Ukraińcy zdecydowali się oddelegować do operacji w obwodzie kurskim niektóre z elitarnych brygad, które dysponują sprzętem z krajów NATO, w tym bojowymi wozami piechoty Marder. Film pokazany na oficjalnym profilu ukraińskiego ministeria obrony w serwisie X to fragment bitwy, jaka stoczyła się we wsi Mała Loknia w obwodzie kurskim.

Marder to niemiecka konstrukcja, której produkcją zajmował się koncern Rheinstahl. Ukraińcy niemal od początku wojny z Rosją otrzymują w ramach wsparcia (przede wszystkim z Niemiec) warianty Marder 1A3. Mają w swoich szeregach już kilkadziesiąt egzemplarzy. Niejednokrotnie podkreślano, że mimo swojego wieku bojowe wozy piechoty Marder 1A3 dobrze sprawdzają się na froncie.

Marder został opracowany w Niemczech w latach 60. XX wieku i debiutował jako pierwszy bojowy wóz piechoty nowej generacji NATO. Marder 1A3 jest jednak nieco nowszy i zapewnia większą funkcjonalność ze względu na zmodernizowane elementy - wzmocnione opancerzenie przedniej części kadłuba czy celownik termowizyjny dla działonowego.

BWP o dużej sile ognia

Marder w wersji 1A3 jest wyposażony w działko Rheinmetall kal. 20 mm o zasięgu ok. 2,5 km, wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Milan pozwalającą razić cele na dystansie ok. 2 km oraz dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm. To zestaw, który nawet dziś zapewnia dobrą siłę ognia, co mocno cenią ukraińscy żołnierze.

We wnętrzu tego bojowego wozu piechoty mierzącego niemal 7 m długości mieści się maksymalnie 10 osób, ale trzy miejsca są zarezerwowane dla załogi. Marder 1A3 posiada przy tym silnik o mocy prawie 600 KM, dzięki któremu może rozwijać prędkość maksymalną do ok. 75 km/h. Jednocześnie bazuje na gąsienicowej trakcji, dzięki której pozwala na sprawne poruszanie się po trudnym terenie.

