Ukraińcy alarmują. Rosjanie wykorzystują tę broń w rekordowych ilościach

W przeciwieństwie do pocisków manewrujących, Moskwa absolutnie nie odczuwa niedoboru dronów kamikadze. Świadczą o tym liczby. W maju Rosjanie przeprowadzili 413 ataków przy pomocy takich bezzałogowców, a pomiędzy czerwcem i sierpniem odnotowano od 167 do 246 uderzeń w ciągu miesiąca. Rekordowy okazał się wrzesień, gdy doszło do ponad 500 ostrzałów - powiadomił Defense Express.

We wrześniu 2022 r. Rosja zaczęła wykorzystywać na froncie na Ukrainie bezzałogowce sprowadzane z Iranu. Drony kamikadze, głównie typu Shahed, są używane do atakowania celów cywilnych i obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium kraju. Potwierdzono dwa rodzaje irańskich dronów biorących udział w wojnie w Ukrainie. To rzadziej wykorzystywany Shahed-131 oraz szeroko rozpowszechniony Shahed-136. Pierwszy może przenosić do ok. 15 kg ładunków wybuchowych. Drugi jest większy. Mierzy 3,5 m długości i przenosi głowicę bojową o wadze do nawet 40 kg, a jego zasięg przekracza 2 tys. km. Obydwa rozpędzają się do ok. 190 km/h.