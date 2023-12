Ukraina zaatakowała na Krymie. "Ropucha" nie miała szans

Do ataku na rosyjski okręt Ukraińcy najprawdopodobniej wykorzystali pociski manewrujące Storm Shadow, wystrzelone z bombowców frontowych Su-24 z którymi zostały częściowo zintegrowane. Pocisk jest w stanie razić cele strategiczne i wojskowe z dużą dokładnością w odległości do 540 km, ale raczej nie jest wykorzystywany do atakowania okrętów. Oparty na opracowanym we Francji pocisku manewrującym Apache różni się tym, że zamiast amunicji kasetowej ma jednolitą głowicę bojową.