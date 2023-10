Ukraina odcięta od wsparcia. Sąsiad Polski nie wyśle kolejnego pakietu pomocy

To oświadczenie odrzucił urzędujący minister obrony Martin Sklenar, który powiedział, że słowacka armia ma dużą ilość sprzętu i uzbrojenia, które można by dostarczyć Ukrainie.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Słowacja stopniowo przekazywała Ukrainie różny sprzęt wojskowy i wyposażenie. Kijów otrzymał m.in. bojowe wozy piechoty BMP-1 , systemy obrony powietrznej S-300 i myśliwce MiG-29 . To poradziecki sprzęt. Przy pomocy S-300 można razić cele na dystansie do 150-200 km oraz na pułapie ponad 25 km. MiGi-29 były natomiast projektowane pod kątem niszczenia celów powietrznych i naziemnych. Potrafią osiągać prędkość 2445 km/h (2,3 Ma).

Dużym wzmocnieniem armii ukraińskiej było przekazanie jej armatohaubic samobieżnych Zuzana 2. To sprzęt produkowany przez Słowaków od 1998 r. Wykorzystuje pociski kal. 155 mm, którymi strzela na odległość nawet 40 km. Artyleria jest tu osadzona na opancerzonym podwoziu Tatra 8×8, co przy silniku o mocy 361 KM zapewnia odpowiednią mobilność i prędkość maksymalną do ok. 80 km/h.