Słowacja wysłała je Ukrainie. To wynik umowy z Niemcami

Jak pisaliśmy na naszych łamach, Słowacja otrzyma 15 czołgów podstawowych jako rekompensatę za przekazanie 30 poradzieckich BMP-1 . Z punktu widzenia Bratysławy jest to bardzo korzystna umowa – wspomniane wozy piechoty są bowiem konstrukcjami pochodzącymi z lat 50 XX w. Tymczasem niemieckie Leopardy w wariancie 2A4 były produkowane jeszcze na początku lat 90 XX w. Przypomnijmy, jakie są możliwości pojazdów, które Słowacy przekazali Ukrainie.

BMP-1 to produkowane w ZSRR bojowe wozy piechoty, które są używane również w Wojsku Polskim (w naszym kraju mają one oznaczenie BWP-1). Standardowo pojazdy te ważą ok. 13,5 t. Za ich wadę można uznać słaby pancerz, który zapewnia załodze jedynie minimalną ochronę przed atakami z broni małokalibrowej. Należy mieć jednak na uwadze, że w warunkach frontowych każde wsparcie militarne jest niezwykle cenne dla ukraińskich obrońców.